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Alt geçit kamyonete geçit vermedi

20.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet alt geçide sıkıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet alt geçide sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Trafik uzun süre ekipler tarafından tek yönlü verildi.
2 metre 20 santim yükseliği sahip alt geçitte büyük araçlarzaman zaman mahsur kalıyor. Akşam saatlerinde 26 plakalı bir kamyonet Süleymaniye Mahallesine geçmek için alt geçidi kullandı. Sürücü yüksekliği hesap etmeyince olanlar oldu. Sür’atlı bir şekilde alt geçide dalınca kamyonetin üzerinde kasa alt geçidin beton kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasa kamyonetin üzerinden ayrılarak yere düştü. Yol trafiğe kapandı. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tedbir aldı. Sürücü kasayı halatla bağlayarak çekmeye çalıştı. Birkaç metre çektikten sonra halat kopunca istenilen olmadı. Bunun üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Gelen çekici yardımıyla kasa düştüğü yerden kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

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