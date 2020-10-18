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Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi.

Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok.”dedi.

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Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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(DHA)

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