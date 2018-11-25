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Alt geçitte geri geri gidip, trafiği tehlikeye düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

KONYA'da, otomobil sürücüsü, alt geçitte geri geri giderek, trafiği tehlikeye düşürdü.

Alt geçitte geri geri gidip, trafiği tehlikeye düşürdü

KONYA, (DHA) - KONYA'da, otomobil sürücüsü, alt geçitte geri geri giderek, trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün trafik kurallarını hiçe saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi Lamcı Alt Geçidi'nde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, beyaz otomobilin sürücüsünün, alt geçitte geri geri gittiği görülüyor. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürüp, kuralları hiçe saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyenler ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için yetkililere yönelik mesajlar yayımladı.

FOTOĞRAFLI

Alt geçitte geri geri gidip, trafiği tehlikeye düşürdüAlt geçitte geri geri gidip, trafiği tehlikeye düşürdüAlt geçitte geri geri gidip, trafiği tehlikeye düşürdü

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