"Alt gelir grubuna yönelik konut için arazi baktık"

"Bugün 2 şehit ailemizi ziyaret ettik. Bu ailelerimize taziyelerde bulunduk. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Mersinimizin, milletimizin başı sağ olsun. Ailelerimize giderken helikopterle gitme ve şehri üstünden inceleme fırsatı bulduk. Ancak gördük ki, şehrin adeta kuzeyden güneye rüzgarını kesen bir yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Sırf bu yeni yapılaşmaların dışında da çarpık bir yapılaşmayı Mersin'de gördük. Bu da Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak beni ve milletvekillerimizi de oldukça rahatsız etti. Bu, bugünün sorunu değil. Geçmişten bugüne gelen, maalesef yerel yönetimlerde alınan kararların sonucu bu duruma gelmiş durumda. Kuzeyden güneye rüzgarımızı engelleyen bir yapılaşmayla karşı karşıyayız."

Mersin'in büyük bir limana, önemli sanayi, tarım ve turizm potansiyellerine sahip olduğunu anlatan Kurum, şunları söyledi:

MERSİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin'de TOKİ aracılığıyla yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili arazilere baktıklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Kurum, Mersin'e ilişkin bir master plan hazırlayıp, kentsel dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Ataş bölgesi ile Bahçe ve Barış mahallelerinde vatandaşların rıza gösterdiği kentsel dönüşüm projelerini yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, "Bu artık elzem. Çünkü gerçekten orada hem sosyal donatı hem de alt yapı anlamında büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bizim aşmamız gerekiyor. Örnek dönüşümü Mersin'e inşallah yapıp, tüm kent için örnek bir proje yapma noktasında burada çalışmaları TOKİ eliyle başlatıyor olacağız." diye konuştu.

Derelerin üzerinde birçok yapılaşmayı da gördüklerine ilişkin bilgi veren Kurum, bu yapılaşmalardan ve iklim değişikliklerinden kaynaklı, taşmalar, su basmaları meydana geldiğini, şehri bir yağmurla alt üst eden bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Kurum, önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de buna ilişkin bir eylem planı hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mersin'de de süreç içerisinde dere güzergahı üzerinde ne kadar yapı varsa bu yapıların ıslah edilip, derelerin ıslah edilip olması gereken düzeye getirilmesi noktasında yine çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Bir taraftan da bu atık su arıtma tesisleriyle alakalı da eksiklikler var. Mevcutta derelere halen deşarjlar söz konusu. Bu da hem insan hayatını hem şehri olumsuz etkiliyor. Bunun da yine yapılmasına ilişkin genel müdürlüklerimizce çalışma yapılacak."