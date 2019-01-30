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Alt ıslatma çocuğun kendine güvenini azaltır

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ünlügedik, alt ıslatma çocuğun kendine güvenini azaltacağını ve psikolojik sorunlara sebep olabileceğini söyledi.
Enurezis nokturna çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem sorunlarından biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ünlügedik, "Organik rahatsızlığı bulunmayan 5 yaşından büyük bir çocukta en az 3 ay süreyle haftada 2 veya daha fazla altını ıslatma durumunu enurezis olarak tanımlanır. Monosemptomatik enürezis nokturna da gece altını ıslatma dışında gündüz herhangi bir belirti yoktur. Monosemptomatik olmayan enürezis nokturna da ise gündüzleri ani sıkışma hissi, sık idrara gitme, gündüz idrar kaçırma, kronik kabızlık gibi bulgular eşlik eder. Enurezis 5 yaş civarında yüzde 15-20 oranında görülür. 10 yaşında bu oran yüzde 5’e kadar inmektedir. Erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görülmektedir" dedi.
Çocukluk döneminde enurezis nokturnası olan ebeveynlerin çocuklarında altını ıslatma sıklığı daha fazla olduğunu belirten Ünlügedik, "Enürezis çocuğun kendine güvenini azaltır ve psikolojik sorunlara sebep olabilir. Ayrıca toplumumuzun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayışı konunun istismarına sebep olmaktadır. Bu sebeple hastalığın teşhisi ve tedavisinde geç kalınmamalıdır. Tedavi başlangıcında bazı basit önerilere uyulması sağlanmalıdır. Gün içinde sıvı alımı 6-7 su bardağı olacak şekilde düzenlenmelidir. Yatmadan 2 saat önce sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Akşam saatlerinde çay, kahve, kola gibi kafein içeren sıvıların alımından kaçınılmalıdır. Evde ve okulda 2-3 saatte bir düzenli tuvalete gidilmesi sağlanmalıdır. Yatmadan önce mutlaka mesane boşaltılmalı ve uyuduktan 2 saat sonra çocuk uyandırılarak idrar yapması sağlanmalıdır. Altını ıslatan çocuğa ceza verilmemelidir. Çocuğun ıslak ve kuru geceleri takvim şeklinde not etmesi istenmelidir. Kuru kalınan gecelerden sonra ödüllendirilmelidir. Özgün tedavi aşamasına bakacak olursak; sebep olan faktörlere yönelik ayrı ayrı tedavi yaklaşımlarımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

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