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"Alt Tarafı" fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde Uzman Dr. Boğaç Ülker: - "(Fotoğraflar) Bunlar benim uyku ilacım. Bir şeyler düşünmekten uyuyamadığım zamanlarda, yattığımda seyrediyorum, o beni sakinleştiriyor, uyumamı sağlıyor"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde Uzman Dr. Boğaç Ülker'in "Alt Tarafı" isimli fotoğraf sergisinin açılışı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 19 Aralık 2016'da silahlı saldırı sonucunda öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un isminin verildiği "Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu"nda gerçekleştirilen sergiye yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

- "Fotoğraflar, benim uyku ilacım"

Sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ülker, yapraklar, gölgeler ve yansımalar gibi çeşitli başlıklar altında topladığı fotoğraflarının arkasında iki hikayenin bulunduğunu söyledi.

Ülker, "Birincisi, bunlar benim uyku ilacım. Bir şeyler düşünmekten uyuyamadığım zamanlarda, yattığımda bunları seyrediyorum ve o beni sakinleştiriyor, uyumamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İkinci hikayenin ise yaprakların "tesadüf yoktur" fikrini anlatması olduğunu belirten Ülker, "Hep etrafımızda olan, hep düşen ama sonu gelmeyen. Bu, çeşitli inançlarda da zaten hep yaprak üstünden gider, Budizm'de de var, İslam'da da var. O yaprakların yitip gitmesi değil, dönüşümü. Tam tersine bana hayatı anlatıyor. Onun için yapraklar ilgimi çekiyor." dedi.

Gölgenin de aslında ışığın ne tarafta olduğunu anlattığını dile getiren Ülker, bir şeyin kendisi kadar yansımalarının da anlattığı şeyler olduğuna dikkati çekti.

- "Yapraklardan oluşturduğum şekiller bana bir ses gibi geliyor"

Uyumak için genelde kendi çektiği yaprak fotoğraflarını izlediğini anlatan Ülker, "Yaprakları çoğaltarak, döndürüp birleştirerek oluşturduğum şekiller, bunlar bana bir ses gibi geliyor. Bir de benim işitme kaybım var. Dolayısıyla seslerle değil de gözle, kelimeleri, hani kitap okumak gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.

Fotoğraflarını birleştirip çeşitli şekiller oluştururken kafasındakileri yansıttığını söyleyen Ülker, bir çalışmasında düşmüş bir yaprağın önce mücevhere, ardından yıldızlar ve gökyüzüne, daha sonra ise çiçek bahçesine ve en son tekrar yaprağa dönüştüğünü anlattı.

Ülker, fotoğraflarını İstanbul'da, Japonya'nın başkenti Tokyo'da ve birkaç ülkede daha sanatseverlere sunmayı istediğini sözlerine ekledi.

"Alt Tarafı" isimli fotoğraf sergisi, 18 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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