Alt yapı çalışmaları sırasında bulundu! 'Kepçenin kovasına aldığımızda fark ettik'

Adıyaman Belediyesince Karapınar Mahallesi’ndeki Mermerciler Sitesi yakınında yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz tarafından yaklaşık 1,5 metre derinlikte buluntuya rastlanıldı.

Yetkililer, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze görevlilerinin nezaretinde yapılan incelemede, taş parçasının özel bir alanı belirleyen sınır taşı olduğu tespit edildi.

MİLLATTAN ÖNCE 2. YÜZYIL ROMA DÖNEMİNE AİT

Sınır taşının milattan sonra 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirleyen ekipler, taşı müzeye götürdü.

"TAŞIN ÜZERİNDE YAZI OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Kepçe operatörü Gürsel Yorulmaz, gazetecilere, içme suyu hattında çalıştıklarını belirterek, "Çalışma esnasında bir taş parçası bulduk. Kepçenin kovasına aldığımız esnada taşın üzerinde yazı olduğunu fark ettik. Durumu saha yetkililerine bildirdik. Şeflerimiz de durumu müze yetkililerine bildirdi. Müze müdürlüğü yetkilileri ise buraya gelip taşı inceledi." dedi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır