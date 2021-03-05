Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 yaralı

Zonguldak’ta alt yapı kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki alt yapı çalışmalarını yenileme çalışmaları sırasında mahalle yolu ortadan kazıldı. Boru ve bağlantı çalışmaları yapılmak üzere kazılan kanalda meydana gelen çökme sonucu alanda çalışan Tayfun S. isimli işçi beline kadar toprağa gömüldü.

Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının imdadına yetiştiği işçi için olay yerine AFAD, 112 ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye ambulansta müdahale edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek olayla ilgili çalışma başlattı.

