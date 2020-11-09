HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi üzerine yayılan gaz nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi üzerine yayılan gaz nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı. Sokağa dökülen vatandaşların yaşadığı panik, ekiplerin gazı kesmesi ile sona erdi.
Olay, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi Onurlu Sokak üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışması esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle doğalgaz boru hattında çatlak meydana geldi. Alt yapı çalışmasının sona ermesi sonrasında çatlayan hattan sızan gazdan etkilenen çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doğal gaz boru hattının çatladığını tespit etti. Tespitin ardından çatlak olan hatta yakın konumdaki 5 binada bulunan 80 daire ve çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Daha sonra olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi görevlileri hattaki gazı kesti. Hatta meydana gelen çatlağın alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında onarılarak bölgeye yeniden gaz verileceği bildirildi.
Öte yandan gaz sızıntısı sırasında evlerinden tahliye edilen bir ailedeki çocuk ise evde beslediği tavşanını da yanına alarak dışarı çıktı. Güvenli bölgede ekiplerin çalışmasını izleyen küçük çocuk, kucağına aldığı ‘Dilber’ adlı tavşanı ile çalışmaların sona ermesinin ardından evine geri döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Karantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı görevden alındıKarantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı görevden alındı
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Kıbrıs gazisi Mehmet Arslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kıbrıs gazisinden acı haber! Koronadan...
Karantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı görevden alındı
Karantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı görevden alındı
PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre tutuklandı
HDP il başkanı ve yardımcısı tutuklandı
Kocaeli'de gaz sızıntısı nedeniyle 5 bloktaki tüm evler boşaltıldı
İhbarı alan ekipler harekete geçti! 5 bloktaki tüm evler boşaltıldı
Sarıyer’de sokağa bırakılmış 4 haftalık bebek bulundu
Görenler hayrete düştü! 4 haftalık bebeği sokakta bıraktılar
Son dakika! İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.