Alt yapı çalışmasında doğalgaz hattı çatlayınca 80 daire sokağa döküldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi üzerine yayılan gaz nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı. Sokağa dökülen vatandaşların yaşadığı panik, ekiplerin gazı kesmesi ile sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi Onurlu Sokak üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışması esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle doğalgaz boru hattında çatlak meydana geldi. Alt yapı çalışmasının sona ermesi sonrasında çatlayan hattan sızan gazdan etkilenen çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doğal gaz boru hattının çatladığını tespit etti. Tespitin ardından çatlak olan hatta yakın konumdaki 5 binada bulunan 80 daire ve çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Daha sonra olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi görevlileri hattaki gazı kesti. Hatta meydana gelen çatlağın alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında onarılarak bölgeye yeniden gaz verileceği bildirildi.

Öte yandan gaz sızıntısı sırasında evlerinden tahliye edilen bir ailedeki çocuk ise evde beslediği tavşanını da yanına alarak dışarı çıktı. Güvenli bölgede ekiplerin çalışmasını izleyen küçük çocuk, kucağına aldığı ‘Dilber’ adlı tavşanı ile çalışmaların sona ermesinin ardından evine geri döndü.

