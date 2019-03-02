Altan Elmas: Konutta stoklar eriyor

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konutta stokların eridiğini belirterek İstanbul'da son 15 yılda 1 buçuk milyon konut üretildiğini söyledi. Yükselen konut kredi faizleri satışları düşürdü. Maliyetlerin yükselmesi ve satışların düşmesiyle üretim yavaşladı. Yapılan kampanyalar yeterli talebi oluşturmadı. İnsanlar ev ihtiyacını erteleyip, getiri yüksek olduğu için mevduat faizine yöneldi. Vatandaşın konut talebini ertelediğine dikkat çeken Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut sektöründeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 1 milyona yakın, İstanbul'da ise 370 bin civarında konut stoğu olduğunu dile getiren Elmas, bir o kadar konutun da inşa sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Türkiye'de son 15 yılda 10 milyon konut üretildiğini aktaran Elmas, "Böylece 35 milyon insan sağlam binalarda oturmaya başladı. İstanbul'da 15 yılda 1 buçuk milyonun üzerinde konut üretildi, burada da 5 milyon insan sağlam konutlarda oturuyor. Sektör önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da 370 bin konut stoğu var, bunun 200 bini bitmiş diğerlerinin inşası devam ediyor" dedi.

HÜKÜMETTEN KONUTA TEŞVİK TALEBİ Türkiye genelinde sektörün elinde 1 milyona yakın bitmiş konut olduğunu söyleyen Elmas, " İnşa süreci devam eden de bir o kadar konut mevcut. Hükümet insanların bu konutları almalarını hızlandıracak, bir takım teşvik mekanizmaları geliştirebilir. Örneğin, sıfır faizli uzun vade açılabilir, faizin bir miktarını devlet karşılayabilir. Çalışan kesimin ödediği gelir vergisinde bir takım şeyler yapılabilir. İnsanları konut alabilir noktaya getirecek birçok formül üretilebilir. Bu stoklar satılırsa yeni konutlara insanları taşımış oluruz" diye konuştu. VATANDAŞ KONUT İHTİYACINI ERTELİYOR Mevduat faizleri yüksek olması nedeniyle insanlar konut almak yerine paralarını faize yatırmayı tercih ettiğini belirten Elmas, "Bence konut satışlarındaki düşüşte en önemli faktör bu. Böyle olunca da ticari hayatın bütünü etkileniyor. İnsanlar birçok şeyi erteliyorlar, konutta ilk ertelenenlerden çünkü büyük ve önemli bir alım. Bununla birlikte konut kredi faizleri yükselmişti, bu noktada aralığın ortasından bugüne bizler üretici firmalar ve bankalarımızla bu faizi 0,98'e çektik. Fakat bu kampanya beklediğimiz talebi oluşturmadı. Talep çok net ve gerçekçi ama erteleniyor, şu anda onu görüyoruz. Talebin ertelenmesi inşaat sektörüne de yansıdı, üretim bir miktar yavaşladı" ifadelerini kullandı.

MALİYETLERİMİZ YÜZDE 40 ARTTI Son 1 yılda konut fiyatlarının hiç artmadığını söyleyen Elmas, "Yükselmediği gibi indirim oranları arttı, kampanyalar düzenledik. Böyle kampanyalarla 2018 yılında rakamları tuttu ama sektöre nakit akışı daraldı. Bu da yapılan inşaatların yavaşlamasına neden oluyor. İnşaatlar yavaşlayınca buna malzeme desteği sağlayan hizmet sektörlerini de etkiledi. Eylül ayından itibaren maliyetlerimiz yüzde 40 arttı. Bazı ürünlerde yüzde 60'ları buldu. Devam eden inşaatlarda maliyetler arttı, bunları da firmalar üstlendi. Çünkü konut fiyatlarına yansıtırsak satışlar durur" dedi. KONUT FİYATLARI 2 YILDIR AYNI Maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılmadığına dikkat çeken Elmas, "Çünkü geçen yıldan kalan üretim fazlası konut var bu da sektör üzerinde baskı oluşturuyor. O yüzden neredeyse 2 yıldır aynı seviyede duruyor. İyi olan şey ise yeni konut başlangıcı, ruhsat alımı düştü, stoklar azalıyor. 2019 yılı içerisinde stoklar yavaş yavaş azaldıkça fiyatlarda dengeleme olacaktır, eninde sonunda bu yılın ikinci yarısından sonra konut fiyatlarına yansıyacaktır. Maliyet artışları yüksek olduğu için konut üretilemiyor" diye konuştu.