Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Beşiktaş Belediye Meclis üyeliğine de seçilen Altan Erkekli, 2007 yılından beri Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde sunuculuk ve spikerlik, diksiyon, oyunculuk ve seslendirme dersleri vermektedir. Altan Erkekli, bir dönemin kukla şovu Susam Sokağı’nda “Edi” karakterini de seslendirmiştir.

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Altan Erkekli, 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Reşit Altan Erkekli’dir. Babası Burhanettin Bey tipik bir Cumhuriyet subayı, annesi Kamuran Erkekli ise çok nüktedan bir hanımdı. Bıyık takar, erkek kıyafeti giyer, sesini değiştirip mahalledeki yaşlıları korkuturdu. Bazen Yahudi, bazen Ermeni, bazen de Rum taklidi yapardı.

Altan Erkekli, 11 yaşında Diyarbakır Maarif Koleji'nde yatılı olarak okula devam etti. Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde, şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1975'te Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Bu yıllarda profesyonel anlamda oyunculuğa da adım attı.