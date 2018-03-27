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Altan Erkekli Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde! Mimar Muslihuddin kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 21:04 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin kadrosuna usta oyuncu Altan Erkekli de dahil oldu. Usta oyuncu, dizide Mimar Muslihuddin karakterine hayat verecek. Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan Mimar Muslihuddin kimdir?

Altan Erkekli Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde! Mimar Muslihuddin kimdir?

Usta oyuncu Altan Erkekli, Mimar Muslihuddin rolü ile Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine katıldı. Mimar Muslihuddin’in hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Altan Erkekli'nin hayat vereceği Mimar Muslihuddin kimdir?

Osmanlı’nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han’ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2

Mimar Muslihuddin Kimdir?

  1. Murad döneminde yaşamış, Osmanlı klasik devrinin kapılarını aralayan mimardır. Zamanında dünyanın en uzun köprüsü olan, Ergene Köprüsü veya kasabaya ismini veren Uzun Köprü'nün (1427) mimarıdır. Uzunluğu 1200 metre, kemer sayısı 174 adettir. Kemerlerin bazıları sivri, bazıları yuvarlaktır. Köprünün yüksekliği ve genişliği yer yer değişir. Köprünün genişliği cumhuriyet dönemindeki onarımında arttırılmıştır. Aynı zamanda Edirne'deki üç Şerefeli Caminin ve İstanbul'da Rumeli Hisarı’nın mühendisi ve mimarıdır.
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