Altan Erkekli Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde! Mimar Muslihuddin kimdir?

Usta oyuncu Altan Erkekli, Mimar Muslihuddin rolü ile Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine katıldı. Mimar Muslihuddin’in hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Altan Erkekli'nin hayat vereceği Mimar Muslihuddin kimdir?

Osmanlı’nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han’ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.

Mimar Muslihuddin Kimdir?