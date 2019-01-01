Altan Gördüm: Oyunculuğu bıraktım…

Oyuncu Altan Gördüm kararını verdi.

Zorlu'da görüntülenen deneyimli oyuncu açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Gördüm açıklamasında şunları söyledi:

İSTANBUL'DAN TAŞINACAĞIM

“Kızımla buluşacağım şimdi onunla konuşuyordum. Yeni yıl hepimiz için umarım daha iyi bir yıl olur. Benim de hayatımda bazı değişiklikler olacak. Oyunculuğu bıraktım. İstanbul'dan da en kısa zamanda taşınacağım. İzmir'de taş evim var oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Artık yeter orada bir tiyatro okulu açıp sektöre yeni öğrenciler kazandırmaya çalışacağım.” (Sözcü)

