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 ALTAN KARDEŞLER İLE ILICAK'IN CEZASI ONANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandıNazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
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