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Altan Kardeşler İLE Ilıcak'ın cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

İSTİNAF Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-İSTİNAF Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandıNazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
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