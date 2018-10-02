Altan Kardeşler ve Ilıcak'ın cezası onandı...

Serpil KIRKESER-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdi.

BÜTÜN GÜN SANIK SAVUNMALARI ALINDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda aralarında Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 5 sanık mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tahliye edildiğini anımsattı. 21 Eylül'de görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada müebbet hapsini istediğini söyleyen Altan, mütalaayı eleştirdi. Altan, "Savunma yapmak zorunda bırakılmaktan dolayı hicap duyuyorum. Lütfen savcı, benimle ilgili suç olduğunu iddia ettiği delilleri göstersin" diyerek beraatını istedi.

MÜTALAAYI VE SAVCIYI ELEŞTİRDİ

Ahmet Altan da yaptığı savunmasında mütalaayı ve savcıyı eleştirerek, "Duruşma boyunca bir tek sanığın bile savunmasını dinlemeden, elindeki telefonla oynayan savcının mütalaasına bir bakalım. Savcının bizim eylemlerimizin soyut bir tehlikeye yönelik olduğuna söylüyor. Soyut dedikleri nedir? Soyut tehlike yaratmak diye bir suç var mıdır? Bin insan soyut tehlike yarattığı için ağırlaştırılmış müebbete çarptırılabilir mi? Yargılanabilir mi? Hukukta soyut tehlike yer alıyor mı? Soyut tehlikenin somut delilleri var mı? Savcı, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararı dikkate almıyor" dedi. Bu sözler üzerine Mahkeme başkanı, sanık Ahmet Altan'ı savunma hakkı kapsamı dışına çıktığı gerekçesiyle uyardı.