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Altan Karındaş kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

06.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Altan Karındaş kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

10 senedir Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde yaşayan ve yakın zaman önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Altan Karındaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncu Altan Karındaş’ın vefat haberini de oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

Verdiği son röportajında bütün sanat camiasına kırgın olduğunu ifade eden Altan Karındaş, çok insana yardımcı olduğunu, ancak kendisinin kötü zamanında kimsenin yanında olmadığını ifade etmişti. Altan Karındaş, ‘’Keşke ev hanımı olsaydım. Bu kadar nankörlük görmezdim’’ sözleriyle sitemini dile getirmişti.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?

30 Ağustos 1928’de doğan Altan Karındaş, sinema, tiyatro, dizi oyunculuğunun yanında seslendirme sanatçılığı da yaptı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan Altan Karındaş, 1951’de Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı.

Ulvi Uraz Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Gen-Ar Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışan Altan Karındaş, bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.

ACI HABERİ MELEK BAYKAL VERDİ

Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu usta oyuncu Melek Baykal, Altan Karındaş’ın uzun süredir hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini vurgulayarak, ‘’ Mekanınız cennet olsun. Nurlarda uyuyun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini paylaştı.

10 senedir Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı problemlerden dolayı 1 ay önce hastanede tedavi altına alınmıştı.

Altan Karındaş kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybettiiii

SON RÖPORTAJINDA SİTEM ETMİŞTİ

Altan Karındaş, son verdiği röportajda bütün camiaya kırgın olduğunu vurgulayarak, zamanında birçok insana yardımcı olduğunu, şimdi kimsenin ortada olmadığını belirterek, ‘’Keşke ev hanımı olsaydım bu kadar nankörlük görmezdim" açıklamasında bulunmuştu.

Altan Karındaş kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

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