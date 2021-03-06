Altan Karındaş kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti

Verdiği son röportajında bütün sanat camiasına kırgın olduğunu ifade eden Altan Karındaş, çok insana yardımcı olduğunu, ancak kendisinin kötü zamanında kimsenin yanında olmadığını ifade etmişti. Altan Karındaş, ‘’Keşke ev hanımı olsaydım. Bu kadar nankörlük görmezdim’’ sözleriyle sitemini dile getirmişti.

ALTAN KARINDAŞ KİMDİR?



30 Ağustos 1928’de doğan Altan Karındaş, sinema, tiyatro, dizi oyunculuğunun yanında seslendirme sanatçılığı da yaptı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan Altan Karındaş, 1951’de Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı.

Ulvi Uraz Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Gen-Ar Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışan Altan Karındaş, bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.

ACI HABERİ MELEK BAYKAL VERDİ



Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu usta oyuncu Melek Baykal, Altan Karındaş’ın uzun süredir hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini vurgulayarak, ‘’ Mekanınız cennet olsun. Nurlarda uyuyun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini paylaştı.