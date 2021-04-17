Altay Bayındır ne zaman dönecek? Fenerbahçe'de Altay şoku

Fenerbahçe takımının başarılı kalecisi geçirdiği el travması nedeni ile bir süre maça çıkamayacak. Fenerbahçe takımı için büyük bir kayıp olan Altay Bayındır'ın sağlık durumu futbol severler tarafından araştırılıyor. Peki, Altay Bayındır ne zaman dönecek? İşte, ayrıntılar...

ALTAY BAYINDIR NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada genç kaleci Altay Bayındır hakkında şu açıklamaya yer verildi:

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğmuştur. 23 yaşında Türk kaleci olan Altay Bayındır, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynuyor. Altay Bayındır Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

Altyapı kariyeri

2007-2011 Bursaspor

2011-2012 Arabayatağıspor

2012-2013 Bursa Yolspor

2013-2016 MKE Ankaragücü

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Altay Bayındır, Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katıldı.

2016-2019 MKE Ankaragücü

2019- Fenerbahçe



