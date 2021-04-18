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Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası mesaj

18.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçirdiği ameliyat sonrası paylaştığı mesajda, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası mesaj

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu el bileğinde kırık oluşan kaleci Altay Bayındır geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kırık tespitinden çok takımla beraber olamayacağının üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Bayındır, "Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAF: İHA
KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
geçmi,ş olsun genç adam Milli takım ve Fenerbahçede çok uzun yılların olacak.
geçmiş olsun kardeşim biz senin hırsını azmini biliyoruz hepsi gelir geçer hayırlısıyla. önce sağlık. ????????

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