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ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Samsunspor maçı ile TFF 1. lig 2022-2023 sezonu açılacak. 12 Ağustos Cuma (bugün) oynanacak maç öncesi hakem dörtlüsü de belli oldu. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ile Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi ise Eren Özyemişcioğlu. Peki TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Vatandaşlar internette "Altay Samsunspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Altay Samsunspor maçı bugü oynanacak. Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bu karşılaşma ile start almış olacak. Futbolseverler arama motorlarında "Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Altay Samsunspor maçı canlı izle" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

cihan aydın

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

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Hakem Altay Samsunspor altayspor
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