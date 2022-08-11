SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?

11.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maçta Aydın 'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eren Özyemişcioğlu. Peki Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Birçok vatandaş şimdiden internette "Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir?", "Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?


Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Samsunspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? TFF 1. Lig!Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Samsunspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...
'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"
"F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri..."F.Bahçe'de o isme hayır!" Sert eleştiri...
Anahtar Kelimeler:
Altay Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

G.Saray taraftarı Ertem Şener'e ateş püskürdü! "Sen kimsin hadsiz"

Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"

Şapkadan tavşan çıktı! F.Bahçe'den ters köşe "O gelirse şampiyonuz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.