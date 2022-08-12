Cihan Aydın merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Peki Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında, asıl mesleği ne? Detaylar haberimizde...
Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.
Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:
2015-2019 3. Lig - Hakem
2017 - 2019 2. Lig - Hakem
2018 1. Lig - Hakem
2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem
Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.
Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
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