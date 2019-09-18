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Altay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı, TEKNOFEST'te gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli projeler hazırladı.

Altay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılar

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı, TEKNOFEST'te gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmak için çeşitli projeler hazırladı. Savunma Sanayii Başkanlığı standında gençlere ve çocuklara siber güvenlik eğitimleri verilirken, oluşturulan sanal gerçeklik alanında ise Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullanmak mümkün.

ALTAY TANKI, TCG ANADOLU GEMİSİ VE ATAK HELİKOPTERİNİ KULLANDILAR
Savunma sanayiine olan ilgiyi artırarak için sanal gerçeklik ile gençlere örgün eğitim programlarının yanında ihtiyaç duyduğu pratikliği kazanma fırsatı veriliyor. Sanal gerçeklik etkinliğiyle gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerine binerek, onları kullanma fırsatı buluyor.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın standından bir diğer dikkat çekici konu ise, “Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi". Bu alanda hazırlanan bir şehir maketi bilgisayarlara bağlanarak; yaşam alanları, trenyolu, enerji altyapısı, su ve doğal gaz altyapısı gibi kritik altyapıların sistem üzerinden kontrol edilmesi sağlanıyor. Standa gelen gençler, bu sistemleri korumanın önemi nedir, ne gibi tehditler olabilir ve saldırılara karşı nasıl önlem alınır, nasıl korunur gibi konularda eğitim alıyor.
(FOTOĞRAF)

Altay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılarAltay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılarAltay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılarAltay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılar

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