HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Türkiye, Altay tankının motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı'

'Türkiye, Altay tankının motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı'

09.03.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Türkiye, Altay tankının motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı'

ABD merkezli haber kuruluşu Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

Savunma alanında dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından ABD merkezli Defense News, Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'nin, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan aksaklığı aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaştığını bildirdi.

Burak Bekdil imzasıyla yayımlanan haberde, Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleri ile motor ve güç aktarım mekanizması tedariği için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Defense News'a konuşan BMC'den üst düzey bir yetkili, "Bunlar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisi de anlaşmayı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin ürettiği Altay tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedarik edilmesi öngörülüyordu.

Ancak Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay vermeme" kararı aldı.

Almanya, daha sonra Türkiye'ye deniz kuvvetleri tarafından kullanılan araç ve teçhizat haricinde hiçbir silahın satışına onay verilmeyeceğini duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Kasım 2018'de BMC şirketi ile Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 250 tank üretilmesi ve ilk tankın da 18 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülüyordu.

Ancak uygulanan ambargo nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandı.

'18 AY İÇİNDE TANKLARA TAKILABİLİR'

Defense News'da yer alan habere göre, Almanya'nın uyguladığı ambargonun "etrafından dolaşabilmek" için Güney Koreli şirketlerin Altay tankının güç aksamında yer alan bazı parçaları modifiye ederek, "Alman olmaktan çıkarması" da öngörülüyor.

Haberde yapılan anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin güç aksamını tedarik edeceği ve bunların tanklara eklenmesine yardımcı olacağı bildirildi.

BMC yetkilisi, Doosan ve S&T Dynamics'in tedarik ettiği güç aksamlarının Altay tanklarına 18 ay içerisinde takılabileceğini de söyledi.

Fortune'un dünyanın en büyük 500 şirketi listesine 2009 yılında eklenen Doosan, makine ve inşaat gibi bir dizi sektörde üretim yapan çok uluslu bir şirket.

Silah, otomotiv parçaları ve makine ekipmanları üreten S&T Dynamics de Güney Kore ordusunun en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktüDin adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

NASA'dan çok önemli Salda Gölü açıklaması

NASA'dan çok önemli Salda Gölü açıklaması

Gökyüzünde korku dolu anlar! Balonda dengesini kaybedince...

Eğlenmek isterken canından oluyordu! Gökyüzünde korku dolu anlar

'Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili'

'Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili'

Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Greta şimdi de kafayı Biden'a taktı: Yeterli değil

Greta şimdi de kafayı Biden'a taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.