Altay tankı için çarklar dönmeye başladı

BMC'nin seri üretim ihalesi sonrasında ilk prototipi teslim aldığını ve tank üzerinde tekrardan geliştirme çalışmalarına başladığını anlatan Öztürk, "Tankın geliştirmesi devam ediyor. TSK'nin şu andaki isterleri daha farklı olduğu için aracın yenileri yapılmaya başlandı. Paydaşlarımızla ortak çalışıyoruz. Türkiye'nin milli markaları beraber çalışıyor. Tankın ilk prototiplerini üretmeye başladık. Şu anda prototipler üretiliyor. Ülkemizin çok bekleme vakti olmadığı için Arifiye fabrikasında geliştirilen tankın ilk prototiplerini üretmeye başladık. Şu anda arkadaşlarımız orada çalışıyor. Hızlı şekilde ilk seri üretimi bir aksilik çıkmazsa 2021'de TSK'da göreceğiz, ilk seri üretim orada başlayacak." diye konuştu.

Daha önce savunma sanayisi fuarlarında sektördeki profesyonellere tanıtılan Altay, böylece ilk kez geniş halk kesimlerine açık bir etkinlikte sergilenmiş oldu.

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketlerinden BMC, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1'i sergiledi.

- 2023'te yerli tank motoru

Bir taraftan da tankın motorunu yerlileştirmeye çalıştıklarını ifade eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bin 500 beygirlik, şanzımanıyla beraber motoru yerlileştirmeye çalışıyoruz. Bu da bir aksilik çıkmazsa ilk tankımızın üzerine 2023'te koyacağız. Bundan sonra hiçbir ülkeye bağımlılığımız kalmadan bu araçları üretmeye devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz. Ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. bunu daha da ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ama bu tek başınıza yapılan bir operasyon değil. Türkiye'deki yerli firmalarla beraber ortaklaşa bu işi yürütmeye çalışıyoruz."

- Zırh sürprizi

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk, zırh üretimi için de özel bir çalışma sürdürdüklerini bildirdi.

Büyük ihtimalle yakın zamanda bu çalışmanın lansmanını yapacaklarını dile getiren Öztürk, "Bu da halkımıza sürprizimiz olsun. Bizden sonraki nesiller inşallah yüzde 100 yerli, tamamen kendileri ürettikleri araçları kullanacaklar, dünyaya bağımlılıkları olmadan yaşayacaklar inşallah. Onunu için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.