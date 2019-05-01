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ALTAY Tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

ALTAY Tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik BMC ile ASELSAN arasında ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi IDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarında imzalandı.BMC Standında yapılan törene Savunma Sanayii Başkanı Prof.

ALTAY Tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

ALTAY Tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik BMC ile ASELSAN arasında ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi IDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarında imzalandı.
BMC Standında yapılan törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve diğer ana alt yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.
Geçtiğimiz yıllar içerisinde farklı tank platformlarına yönelik geliştirme ve modernizasyon programlarında başarıyla görev alan ASELSAN, tank konusunda kazandığı önemli tecrübe ile Türk Ana Muharebe Tankı ALTAY’ın tüm kritik görev donanım ve yazılımlarını geliştirdi. ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ASELSAN sistemlerinin entegrasyonunu ve doğrulamaları ALTAY Projesi Dönem-I kapsamında gerçekleştirildi. Bu süreçte ASELSAN sistemleri, ALTAY Tankı prototipleri üzerinde 2 binden fazla atışla ve bir tankın ömrü boyunca maruz kalacağı her türlü zorlu şartlarda 10 bin kilometrenin üzerinde arazi sürüş testleri ile başarıyla doğrulandı. Gerçekleştirilen doğrulamalar ile seri üretime hazır olduğunu ispatlayan ALTAY’da, ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin temel tasarım kriteri olarak, azami performansın yanı sıra lojistik birliktelik ve görevde kalma süresinin yüksek tutulması esas alındı.
ALTAY Tanklarında yer alacak ASELSAN sistemleri şöyle:
“Tank Atış Kontrol Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi.”
ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASELSAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 Avro olarak gerçekleşti. ALTAY Projesi’nde edinilen kazanımlar ile ASELSAN, dünya genelinde ana muharebe tanklarına yönelik tüm görev donanımları ve yazılımlarını kendi imkanları ile yerli ve milli olarak geliştiren ve tanklar üzerine entegre edebilen tek firma konumuna geldi.

ALTAY Tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

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