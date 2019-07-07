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Altay tankının mazgalları Aydın'da üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin milli ana muharebe tankı Altay'da yer alacak mazgallar, Aydınlı demirci ustası Musa Siner (38) tarafından üretiliyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TÜRKİYE'nin milli ana muharebe tankı Altay'da yer alacak mazgallar, Aydınlı demirci ustası Musa Siner (38) tarafından üretiliyor. Siner, "Yaptığım işin Altay milli tankımız için olduğunu öğrenince bundan gurur ve onur duydum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen Altay tankına monte edilecek olan mazgallar, Aydın'da üretiliyor. Demirci ustası evli ve 3 çocuk babası Musa Siner, Altay tankının mazgal demirlerinin yapmanın gururunu yaşıyor. Teklifin kendisine geldiğinde gururlandığını söyleyen Siner, "48 adet sipariş için bizden istenilen fiyat teklifini sunmamızın ardından gereken onay geldi ve sözleşmemizi imzaladık. Mazgal üretimi için ızgaralara ait imalat dokümanı ve 3D çizimlerin bana iletilmesinin ardından 1 Temmuz Pazartesi günü hemen çalışmalara başladık. Son sistem sulu kesim makinelerimizle gerçekleştirdiğimiz imalatla mazgal üretimini gerçekleştiriyoruz. Üretim safhasında montajı, gazaltı kaynakla son teknolojik imkanlardan faydalanarak yapıyoruz. Bizim burada ürettiğimiz mazgallar, Altay tankının üzerine ve yanlarındaki gözetleme noktalarına monte edilecek. Ayrıca köşebent ve çerçevelerin yanı sıra atış sırasında, kullanılan lazer gibi koruma sistemleri için de bu mazgallar bir nevi koruyucu ekipman niteliği taşıyor" dedi.

AĞIRLIĞI 17 KİLO

Mazgal demirlerinin üretiminin sonuna gelindiğine değinen Siner, "Ürettiğimiz ham haldeki mazgallar, ana fabrikada boyama işleminden geçirilecek. Bu mazgallar, roket ve bombadan da koruma amaçlı bir özelliğe sahip. 5 ayrı ölçüde gerçekleştirdiğimiz mazgal üretiminde, bu nedenle gayet titiz davranıyoruz. Bir mazgalın üretimi, yaklaşık 45 dakikamızı alıyor. 64 santim uzunluğundaki mazgaldan 16 adet, 59 santimden 16 adet, 45,5 santimden 8 adet, 34 santimden de 8 adet olmak üzere 48 adet üretim yapacağız. Ürettiğimiz bir mazgalın ağırlığı ortalama 17 kilogramdır. Ölçülere göre ağırlık da değişiyor. 48 adet mazgal için yaklaşık 1 ton 300 kilogram demir kullanacağız. Yaptığım işin Altay Milli tankımızın olduğunu öğrenince bundan dolayı gurur ve onur duydum. Milli bir işte bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bundan sonrada farklı işler olduğunda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

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