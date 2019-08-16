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Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 19 ile 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bişkek’te “VIII.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 19 ile 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bişkek’te “VIII. Altay Toplulukları Sempozyumu” düzenlenecek.
Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerini inceleme amacıyla düzenlenen etkinlikte bu yıl, Altay topluluklarında önemli bir yere sahip olan hayvancılığın sosyokültürel yansımaları ele alınacak. Hayvancılık kültürüyle ilgili mekanlar, sözlü halk edebiyatı, adetler ve gelenekler, zanaat ve alım satım yöntemleri gibi konuların irdeleneceği sempozyumda, Altay halk ve topluluklarının hayvancılıkla ilgili birikimi de değerlendirilecek.
Altay topluluklarının geçmişten günümüze hayvancılıkla ilgili bilgi ve uygulamalarının kayda geçirilmesi bakımından önem taşıyan sempozyum, göçebeliğe dair veriler sunacak. Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, İran, Moğolistan ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden Altayistleri bir araya getirecek olan sempozyum, 200’ün üzerinde bilim insanını ağırlayacak. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve 20’ye yakın kuruluşun desteğiyle düzenlenen sempozyumda 45 oturum gerçekleştirilecek.

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