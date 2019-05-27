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Altaylar’daki Müslümanlara Ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türk hayırseverler zor hava şartlarına rağmen ata yurdu Altaylar’daki soydaş Müslümanları bu Ramazan’da da unutmadı.Ata yurdu Rusya’nın Altay bölgesinde tek öğünle iftar ve sahur yapan Müslümanlar 20 saat boyunca oruç tutuyor.

Türk hayırseverler zor hava şartlarına rağmen ata yurdu Altaylar’daki soydaş Müslümanları bu Ramazan’da da unutmadı.
Ata yurdu Rusya’nın Altay bölgesinde tek öğünle iftar ve sahur yapan Müslümanlar 20 saat boyunca oruç tutuyor. Sovyet dönemindeki yasakların ardından bölgede dinini özgürce yaşayabilen Müslümanlar, her akşam bir araya gelerek iftar ve sahurlarını tek oturuşta yapıyor. Müslümanların nüfusun yüzde 7’sine denk geldiği Altay Cumhuriyetinde İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, hayırseverlerin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Altay Cumhuriyeti başkenti Gorno Altay’da Ramazan kumanyası dağıtan hayırseverler 350 aileye yardım ulaştırdı. Altay Dağlarındaki derin vadiler ve yüksek rakımlı dağlara rağmen yılmayan hayırseverler, Aktaş, Koş Ağaç, Janaoul, Tilingit Sartogay, Taşanta ve Töbeler köylerindeki ihtiyaç sahiplerine de yardım eli uzattı.

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