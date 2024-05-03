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Altaylı'dan çarpıcı 'Abdulkadir Selvi' yorumu: Sağlı sollu çakıyorlar tokatları, yakında 'selvi boy' devrilebilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.05.2024 10:40
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Gazeteci Fatih Altaylı, Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'yle ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi. Selvi'ye 'mayın eşeği' muamelesi yapıldığını belirten Altaylı, yazdıklarıyla hem MHP'nin hem de bazı AK Partililerin tepkisini çeken Selvi için, "İçerideki ve dışarıdaki tepkileri sanki onun üzerinden ölçüyorlar. O yüzden Selvi'ye sağlı sollu çakıyorlar tokatları" dedi. Altaylı ayrıca, "Olan Selvi'ye oluyor. 'Selvi boylum al yazmalımın' yakında selvi boyu devrilebilir." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala ve Özgür Özel yazılarıyla dikkatleri üzerine çeken Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi için Fatih Altaylı'dan da bir yorum geldi. Selvi'nin son zamanlardaki yazdıklarına vurgu yapan Altaylı Selvi'nin 'Mayın eşeği' gibi kullanıldığını belirtti.

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'ŞAMAR OĞLANI MUAMELESİ YAPIYORLAR"

Altaylı son zamanlarda AK Parti'nin Selvi'yi 'Şamar oğlanı' muamelesi yapıldığını belirtti. Selvi son yazılarıyla hem MHP'li yöneticilerin hem de AK Partili bazı isimlerint tepkisini çekmişti.

Altaylı son yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Abdülkadir Selvi'ye biraz şamar oğlanı muamelesi yapmaya başladılar ya da mayın eşeği muamelesi yapmaya başladılar. Tabirimi bağışlasın bunu bir benzetme olarak kullanıyorum. Şu açıdan söylüyorum onu. Abdülkadir Selvi'yi mayınlı tarlalara sürüyorlar ve oradaki tepkileri de sanki onun üzerinden ölçüyorlar gibi geldi bana. Hem dışarıdan hem içeriden tepkileri...

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"SELVİ'YE SAĞLI SOLLU ÇAKIYORLAR"

Niye söylüyorum bunu; Abdülkadir Selvi sarayla konuşmadan, konuşmaya, söylemeye, ifade etmeye asla cesaret edemeyeceği mevzuları belli ki uçak seyahatinde kendisine sufle edildiği şekliyle peş peşe yazmaya başladı. Ancak hem koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri veya sözcüleri aynı zamanda AK Parti içerisindeki bir takım isimler Abdülkadir Selvi'ye sağlı sollu çakıyor tokatları.

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"HANGİSİ AK PARTİ'Yİ TEMSİL EDİYOR?"

Dün de mesela bu Kavala meselesi üzerine Mücahit Birinci, Abdülkadir Selvi'nin haddini aştığını, saçmaladığınısöyleyen ağır bir açıklama yaptı. Şimdi Mücahit Birinci mi daha çok AK Parti'yi temsil ediyor yoksa Selvi mi AK Parti'yi temsil ediyor? Orada kafalar karışıyor biraz. Çünkü bir yandan Selvi'nin gereğini yapan Abdülkadir olma gibi bir durumu var.

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"SELVİ BOYU DEVRİLEBİLİR"

Diğer taraftan da iktidar ortaklarının hem AK Parti tarafından hem MHP tarafından tokat yeme durumu var çok anlamak mümkün değil bu durumu. Olan Selvi'ye oluyor. 'Selvi boylum al yazmalımın' yakında selvi boyu devrilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Abdulkadir Selvi ak parti
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