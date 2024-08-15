Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun sert eleştrilerine yanıt! Sözlerine 'teşekkür etmek istiyorum' diye başladı: Mesajları duruyor, çıkarırım utanır

Fatih Altaylı, YouTube'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bilerek ya da bilmeyerek AK Parti'ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Türkiye’den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu yoruma tepkisi ise çok sert olmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı'yı adeta yaylım ateşine tutan Kılıçdaroğlu Altaylı'yı 'müptezel' olarak niteleyerek "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" demişti.

"AK PARTİ'YE HİZMET EDEN BİR PİYON"

Fatih Altaylı bu sabah paylaştığı yeni videosunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehir zemberek açıklamalarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun 'iktidar tetikçiliğine' soyunduğunu belirten Altaylı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Çok düzeysiz bir saldırı. Bu zamana kadar ne FETÖ'cü ve AK Parti ithamı ve iftirası varsa toplamış bana söylemiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü benim ne kadar doğru söylediğimi ve AK Parti'ye hizmet eden bir piyon olduğunu bilerek veya bilmeyerek net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün bana en fazla saldıranlar AK Partili troller. Kılıçdaroğlu'nun bana yönelik iftira dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği o iftiralarının ardından bunu köpürtenler yine AK Partililer. Bugün Kılıçdaroğlu net bir şekilde AK Parti'nin tetikçisi olduğunu ya da en azından kendisi değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AK Parti ile nasıl içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını görüyoruz.

"CHP'Yİ YENİDEN ELE GEÇİRME ÇIKARINA DOKUNDUYSAM EĞER..."

Bence beni haklı çıkarak daha iyi bir hamle yapamazdı. CHP'yi yeniden ele geçirme yönündeki çıkarına dokunduysam eğer o yüzden çıldırmış. Zira o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil. O kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin. O metni yazıp ona verenler bugün Türkiye'de gelinen noktadan da sorumludurlar.

"İKTİDAR TETİKÇİĞİNE SOYUNMUŞ"

Bunun temelinde de CHP kurultayında bizim Özgür Özel'e verdiğimiz destek var. Zira planlarında İstanbul'da İmamoğlu'nu, Ankara'da da Yavaş'ı aday göstermeyecekti. Ve buraları tekrar kaybedecekti CHP. O planı da anladığım kadarıyla bozmuşuz. Bunun siniriyle iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette. Bu iftiraların hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu göstermiş oldu.

"MESAJLARI DURUYOR, ÇIKARIRIM UTANIR"

Bu kişiyle benim son söyleyeceğim cümle 'ne adını anarım ne yüzünü görürüm' Bu söylediklerinde çok geçmişe falan gitmiş, benim Hürriyet'ten ayrılmama falan gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajları duruyor, çıkarırım utanır. Kendisi biliyor ne yazdığını."