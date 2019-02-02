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Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti - Bankanın konsolide net karı 205 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Alternatif Bank, zorlu geçen 2018 yılında tüm risk faktörlerine rağmen gösterdiği başarılı performansla istikrarlı büyümesini sürdürdü. Konsolide rakamlara göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü 2017 sonuna göre yüzde 24’lük büyüme kaydederek 25,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

Alternatif Bank’ın bu dönemde nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek yüzde 24 artarak 23 milyar TL’ye ulaşırken, mevduat hacmi ise yüzde 21 oranında gelişme göstererek 13,6 milyar TL’ye çıktı. Bankanın konsolide net karı 205 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 13 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

“Banka olarak kendimize beş yıllık bir plan hazırladık ve bu plana bağlı olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında başlayan dalgalı süreçte ekonomi yönetimimiz, bankacılık sektörümüz ve Alternatif Bank olarak iyi bir sınav verdik. Sektörün üzerinde ve sağlıklı büyüyerek pazar payımızı artırmak üzere kendimize koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerledik; elde ettiğimiz sonuçlar iş hedeflerimize olumlu yansıdı.

Bu süreçte genel müdürlük ve saha ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz 30 bine yakın ziyaretle, müşterilerimize her zamankinden daha yakın olduk. İş sonuçlarımıza ek olarak geride bıraktığımız yıl, marka dönüşümümüz ve yeni genel müdürlük binamıza taşınma gibi önemli kilometre taşlarını da başarıyla geride bıraktık. 2018 yılını sektörün üzerinde bir büyüme performansı ile kapattık. Hedefimiz, istikrarlı büyümemizi sürdürerek Türkiye’de reel sektöre ve üretime bilgi, yetkinlik ve sermaye desteğimizi artırmak."

Hissedarları The Commercial Bank ile oluşturdukları sinerjinin gücüyle, 2019 yılında da kendileriyle yakın iş birliğini artırarak ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak projelere yenilerini ekleyeceklerini aktaran Gür, "İş planımız içerisinde Katar ile Türkiye arasındaki dış ticareti yukarı taşımak ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda etkin role sahip olmak gibi önemli bir misyonumuz var. Ülkemizde iş yapmak isteyen Katarlı iş insanlarına ve Katar'da iş yapmak isteyen ihracatçılarımıza hissedarımızın Katar, Umman ve Orta Doğu’daki gücüyle de yeni pazarlara açılmalarında destek sağlamayı, ‘danışman banka’ kimliğimizle ihracatçının bankası olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan Gür, Alternatif Bank olarak stratejileri doğrultusunda "basiretli ve danışman bankacılık" anlayışlarıyla ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, Türkiye için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretimle ekonomiye katma değer sağlayan tüm işletmelerin yanında olduklarını belirterek, "Güçlü muhabir banka ilişkilerimiz ve yenilenen danışman şube yapımızla, 2019 yılında da müşterilerimizin sürdürülebilir büyüme yolculuklarına eşlik ederek, uzun soluklu yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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