Alternatif Bank 2018’de yüzde 24 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek aktiflerini 25,9 milyar TL seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Alternatif Bank, zorlu geçen 2018 yılında tüm risk faktörlerine rağmen gösterdiği başarılı performansla istikrarlı büyümesini sürdürdü. Konsolide rakamlara göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü 2017 sonuna göre yüzde 24’lük büyüme kaydederek 25,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

Alternatif Bank’ın bu dönemde nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek yüzde 24 artarak 23 milyar TL’ye ulaşırken, mevduat hacmi ise yüzde 21 oranında gelişme göstererek 13,6 milyar TL’ye çıktı. Bankanın konsolide net karı 205 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 13 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

“Banka olarak kendimize beş yıllık bir plan hazırladık ve bu plana bağlı olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yılın ikinci yarısında başlayan dalgalı süreçte ekonomi yönetimimiz, bankacılık sektörümüz ve Alternatif Bank olarak iyi bir sınav verdik. Sektörün üzerinde ve sağlıklı büyüyerek pazar payımızı artırmak üzere kendimize koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerledik; elde ettiğimiz sonuçlar iş hedeflerimize olumlu yansıdı.