Alternatif Bank'tan, ilk yarı yılda 111,2 milyon TL kar

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın, ilk yarı yıl konsolide net karı 111,2 milyon TL oldu.

Alternatif Bank açıklamasına göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna göre yüzde 16 artarak 30 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın, finansal kirama alacakları dahil nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL, mevduat hacmi ise 15,6 milyar TL oldu. Bankanın yılın ilk yarısında konsolide net karı 111,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

- "Pazar payı kazanımında sektörün üzerinde büyüdük"

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdikleri performansın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu dönemde kredi ağırlıklı büyümeyle devam ederken, özellikle pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında hem kredilerde hem de mevduatlarda sektörün üzerinde büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda ekonomiye sağladığımız desteği sürdürdük." değerlendirmesini yaptı.

Gür şunları kaydetti:

"Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 39 büyürken, sermaye yeterlilik rasyomuz 290,9 milyon TL’lik son sermaye artışımızla yüzde 18,2 seviyesine ulaştı. Bu süreçte verimliliğimizi yüksek tutarak geçtiğimiz yıl başlayan büyüme trendimizi sürdürdük ve karlılık rasyolarımızı sektöre oranla artırmaya devam ettik.