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  4. Alternatif ilaçla kör olduğu iddia edilen 36 hastanın tedavisi Ankara’da sürüyor

Alternatif ilaçla kör olduğu iddia edilen 36 hastanın tedavisi Ankara’da sürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir hastanede yapılan iğnenin ardından görme yetilerini kaybettikleri iddia edilen 36 kişinin tedavisi Ankara’da devam ediyor.Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenli olarak belli aralıklarla aldıkları iğneyi 17 Ocak’ta tekrar yaptıran 36 kişi, iddialara göre görme kaybı yaşadı.

Kırıkkale’de bir hastanede yapılan iğnenin ardından görme yetilerini kaybettikleri iddia edilen 36 kişinin tedavisi Ankara’da devam ediyor.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenli olarak belli aralıklarla aldıkları iğneyi 17 Ocak’ta tekrar yaptıran 36 kişi, iddialara göre görme kaybı yaşadı. İki gün sonra hastane tarafından çağrılan kişilere tekrar ilaç verildi. Tedaviden cevap alamayan hastalar Ankara’daki çeşitli hastanelere yönlendirildi. Hastalara çeşitli tedavi ve ameliyatlar uygulanırken, hasta yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
Babası Yalçın Uygurtaş’ın gözüne iğne vurulduğunu ve görme yetisini kaybettiğini öne süren Pevrul Uygurtaş, “Şeker hastalığından kaynaklanan göz arkası kanamasına yapılan iğne yapıldıktan sonra göz kızarıklığı, baş ağrısı, görme bozukluğu ve görme kaybıyla devam etti. Orada bize her hastada böyle bir reaksiyon görülebilir, yapacak başka bir şey yok denildi. Orada tedavi edilmedi, bizi buraya gönderdiler. Şu an babama her 15-20 dakikada bir damla veriliyor. Göz kremleri uygulanıyor. İğnenin vurulduğu sağ gözde görme kaybı oluştu. Doktorlar şu an göz arkasındaki iltihabın dağılmasını bekliyorlar. İyileşmesini bekliyoruz” dedi.
Ağabeyi Hayati Çimen’in gören tek gözüne iğne vurulduğunu ve görme yetisini kaybettiğini iddia eden Zübeyde Tanrıverdi ise, “Her ay iğne vuruluyordu ve 17’inci seansa gelmişti. Şeker hastası olduğu için diğer gözü görmüyordu. Bu gözüyle idare ettiği için koruma amaçlı yaptırılıyordu. Gitti, geldikten sonra gözünde anormal derecede kan oluştu. Tekrar acil servise götürdük, müdahale edemeyiz dediler. Hastaneye aldılar, yine gözüne iğne yaptılar. Çok acısı vardı. Oradan buraya gönderdiler. Burada ameliyatını yaptılar, şimdi de parça aldılar, sonuçları bekliyoruz. Doktorlar yüzde 2 görür ümidi veriyorlar. İnşallah korktuğumuz olmaz. Çok çaresiziz. Bizim amacımız kimseyi kötülemek değil. Hastalar iğneyi kendi alıp götürüyordu ama bu defa hastane iğneyi kendi vurmuş” diye konuştu.

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