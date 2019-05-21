Alternatif Menkul, Alternatif Yatırım ismini aldı

Gür, "Terzi usulü sunduğumuz hizmetlerimizi, yetkin ekiplerimiz ve kurumsal yönetişim ilkeleriyle desteklenen iş yapış prensibimizle farklı bir boyuta taşıyacağız. Alternatif Yatırım'la aramızdaki sinerjinin güçlenmesiyle beraber kurumsal ve bireysel müşterilerimizin yatırım ve sermaye piyasalarındaki çok önemli ihtiyaçlarını karşılayarak, özel çözümler üretmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Yatırım’ın bu değişimle beraber ‘danışman bankacılık’ anlayışlarını destekleyen tamamlayıcı özelliğiyle, grubun içerisinde önemli bir kurum olarak değer oluşturmaya devam edeceğini dile getirdi.

Alternatif Yatırım, terzi işi yatırım danışmanlığı hizmetleri ve kişiye özel tasarlanmış zengin içerikli ürünler sunmanın yanı sıra başta Katar olmak üzere uluslararası yatırımlarda köprü görevi üstlenmeye devam edecek.

- "Katma değer yaratmaya devam edeceğiz"

Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci ise Alternatif Yatırım’ın kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, sermaye piyasalarında aracılık ve saklama hizmetleri sunarken, Türkiye’ye yapılan yatırımlarda sektörünün en köklü ve tecrübeli aracı kurumlardan biri olarak etkin rol aldığını dile getirdi.

Penbeci, "Hissedarımız Commercial Bank ile birlikte Katar-Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesinde üstlendiğimiz köprü göreviyle de potansiyel iş fırsatlarını Türk şirketlerine aktarmak, yeni ortaklıklar kurulmasına ön ayak olmak ve iki ülkenin yatırım stratejilerine uygun işlemler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte Türk girişim sermayesi fonlarını Doha’da Katarlı yatırımcılar ile bir araya getirdiğimiz bir etkinliğe de imza attık." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde şirketlerin yabancı para pozisyonlarıyla ilgili koruma (hedging) işlemlerini Türk sermaye piyasalarında aktif olarak gerçekleştirmelerini desteklemenin de önem verdikleri konular arasında yer aldığını belirten Penbeci, şunları kaydetti: