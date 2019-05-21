HABER

Alternatif Menkul, Alternatif Yatırım ismini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Menkul, geniş yetkili aracı kurum statüsüne geçerek, portföy ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Alternatif Yatırım ismini aldı - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Bu değişimle beraber ‘danışman bankacılık’ anlayışımızı destekleyen tamamlayıcı özelliğiyle, grubumuz içerisinde önemli bir kurum olarak değer yaratmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Menkul, geniş yetkili aracı kurum statüsüne geçerek, portföy ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Alternatif Yatırım ismini aldı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, bankanın iştiraklerinden Alternatif Menkul, geniş yetkili aracı kurum statüsüne geçerek, portföy ve yurt dışında işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Alternatif Yatırım ismini aldı.

Alternatif Yatırım, terzi işi yatırım danışmanlığı hizmetleri ve kişiye özel tasarlanmış zengin içerikli ürünler sunmanın yanı sıra başta Katar olmak üzere uluslararası yatırımlarda köprü görevi üstlenmeye devam edecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Yatırım’ın bu değişimle beraber ‘danışman bankacılık’ anlayışlarını destekleyen tamamlayıcı özelliğiyle, grubun içerisinde önemli bir kurum olarak değer oluşturmaya devam edeceğini dile getirdi.

Gür, "Terzi usulü sunduğumuz hizmetlerimizi, yetkin ekiplerimiz ve kurumsal yönetişim ilkeleriyle desteklenen iş yapış prensibimizle farklı bir boyuta taşıyacağız. Alternatif Yatırım'la aramızdaki sinerjinin güçlenmesiyle beraber kurumsal ve bireysel müşterilerimizin yatırım ve sermaye piyasalarındaki çok önemli ihtiyaçlarını karşılayarak, özel çözümler üretmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

- "Katma değer yaratmaya devam edeceğiz"

Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci ise Alternatif Yatırım’ın kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, sermaye piyasalarında aracılık ve saklama hizmetleri sunarken, Türkiye’ye yapılan yatırımlarda sektörünün en köklü ve tecrübeli aracı kurumlardan biri olarak etkin rol aldığını dile getirdi.

Penbeci, "Hissedarımız Commercial Bank ile birlikte Katar-Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesinde üstlendiğimiz köprü göreviyle de potansiyel iş fırsatlarını Türk şirketlerine aktarmak, yeni ortaklıklar kurulmasına ön ayak olmak ve iki ülkenin yatırım stratejilerine uygun işlemler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte Türk girişim sermayesi fonlarını Doha’da Katarlı yatırımcılar ile bir araya getirdiğimiz bir etkinliğe de imza attık." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde şirketlerin yabancı para pozisyonlarıyla ilgili koruma (hedging) işlemlerini Türk sermaye piyasalarında aktif olarak gerçekleştirmelerini desteklemenin de önem verdikleri konular arasında yer aldığını belirten Penbeci, şunları kaydetti:

"Bu alanda şirketlere sunduğumuz yatırım danışmanlığı hizmetimizle, koruma stratejilerinin daha verimli gerçekleşmesini ve maliyetlerin düşmesini sağlıyoruz. Bireysel yatırımcılar için de her bireyin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik terzi usulü çözümlerimizi sadelik ve yüksek katma değer içeren ‘kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmetimiz’ ile sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve yabancı olmak üzere, kurumsal, tüzel ve nitelikli yatırımcıları kapsayan geniş bir yatırımcı segmentine, özel tasarlanmış zengin içerikli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle katma değer yaratmaya devam edeceğiz."

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Tarım alanlarında 'hobi bahçesi' tepkisiTarım alanlarında 'hobi bahçesi' tepkisi
Terörle anılan Amanos Dağları, doğa tutkunlarının akınına uğruyorTerörle anılan Amanos Dağları, doğa tutkunlarının akınına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alternatif Menkul Alternatif Yatırım

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.