Alternatif Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

Ödül kazanan 7 kişiden sadece 4'ü törene katılabildi.Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri Stockholm'deki Vasa Müzesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl 290 bin euroluk para ödülüne layık görülen isimler Suudi Arabistan, Burkina Faso ve Avustralya'dan olmuştu.

Suudi Arabistan'dan insan hakları savunucuları Abdullah el Hamid, Muhammed Fahad el Kahtani ve Valid Ebu el Kair cezaevinde tutuklu bulundukları için törene katılamadı. Onların yerine ödülü Avukat Yahya Asiri aldı. Yaptığı konuşmada üç aktivistin insan haklarını savunan başkaları için ilham kaynağı olduğunu belirten Asiri "Eğer rejimin iddia ettiği gibi Suudi Arabistan gerçekten reformlara ilgiliyse, cesur reformcuların kendi ülkelerinde yıllarını cezaevinde geçirmek yerine kahraman olarak kutlanması gerekir" dedi.

Suudi Medeni ve Siyasi Haklar Birliği'nde (ACPRA) çalışmalar yapan üç aktivist "Suudi Arabistan'daki totaliter siyasi sistemde reform amacıyla, evrensel insan hakları prensipleri rehberliğinde gösterdikleri vizyoner ve cesur çabaları" nedeniyle Doğru Yaşam Ödülleri Vakfı tarafından ödüle layık görülmüştü.