Alternatif Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller İran, ABD, Belarus ve Nikaragua'ya gitti.Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Kazananlar isimler İran'da tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Avukat Nasrin Sotoudeh, Belaruslu demokrasi yanlısı aktivist Ales Bialiatski ve kurucusu olduğu düşünce kuruluşu Viasna, ABD'li Bryan Stevenson ve Nikaragua'dan çevre aktivisti Lottie Cunningham Wren olarak duyuruldu.

Doğru Yaşam Ödülleri Direktörü Ole von Uexkull, bu yıl ödülü kazanan isimlerin "eşitlik, demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesinde" birleştiğini kaydetti.

Von Uexkull açıklamasında bu kişiler "adaletsiz yargı sistemlerine ve diktatöryal siyasi rejimlere meydan okuyarak insan haklarını ve sivil toplumu başarılı bir biçimde güçlendirdiler ve kurumsal istismara karşı çıktılar" ifadelerini kullandı.

Bialiatski ve Viasna'nın Belarus'ta insan hakları ve demokrasinin gerçekleşmesi için mücadele vermelerinden dolayı ödülllendirildikleri belirtildi.

"Bahar" anlamına gelen Viasna, Belarus'un tartışmalı devlet başkanı Aleksander Lukaşenko'nun 1993 yılındaki hükümet karşıtı protestoları bastırması sonrasında Ales Bialiatski tarafından kurulmuştu. Belarus'ta bu yıl da tartışmalı seçimler sonrası geniş çaplı protestolar düzenlenmiş ve polis binlerce protestocuyu gözaltına almıştı.