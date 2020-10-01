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Alternatif Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

01.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Ödüller İran, ABD, Belarus ve Nikaragua'ya gitti.Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Kazananlar isimler İran'da tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Avukat Nasrin Sotoudeh, Belaruslu demokrasi yanlısı aktivist Ales Bialiatski ve kurucusu olduğu düşünce kuruluşu Viasna, ABD'li Bryan Stevenson ve Nikaragua'dan çevre aktivisti Lottie Cunningham Wren olarak duyuruldu.

Doğru Yaşam Ödülleri Direktörü Ole von Uexkull, bu yıl ödülü kazanan isimlerin "eşitlik, demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesinde" birleştiğini kaydetti.

Von Uexkull açıklamasında bu kişiler "adaletsiz yargı sistemlerine ve diktatöryal siyasi rejimlere meydan okuyarak insan haklarını ve sivil toplumu başarılı bir biçimde güçlendirdiler ve kurumsal istismara karşı çıktılar" ifadelerini kullandı.

Bialiatski ve Viasna'nın Belarus'ta insan hakları ve demokrasinin gerçekleşmesi için mücadele vermelerinden dolayı ödülllendirildikleri belirtildi.

"Bahar" anlamına gelen Viasna, Belarus'un tartışmalı devlet başkanı Aleksander Lukaşenko'nun 1993 yılındaki hükümet karşıtı protestoları bastırması sonrasında Ales Bialiatski tarafından kurulmuştu. Belarus'ta bu yıl da tartışmalı seçimler sonrası geniş çaplı protestolar düzenlenmiş ve polis binlerce protestocuyu gözaltına almıştı.

Cezaevindeki İranlı avukata da ödül

İranlı insan hakları savunucusu Avukat Nasrin Sotoudeh ise "büyük kişisel riskler göze alarak İran'da siyasi özgürlük ve insan hakları için gösterdiği korkusuz girişimleri" nedeniyle ödüle layık görüldü.

Yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Sotoudeh hâlâ cezaevinde bulunuyor. Sotoudeh, 2009 yılında başörtüsü yasasını protesto ettikleri için tutuklanan kadınları savunduğu için cezaevine girmişti.

ABD'li insan hakları avukatı Bryan Stevenson da "ABD ceza yargılaması sisteminde reform çabalarına ve ırksal barış konusunda ilerlemede verdiği ilham" nedeniyle ödüle layık görüldü.

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un gözaltındayken beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında ABD'de gözler ceza yargılaması sistemindeki adaletsizliklere çevrilmişti.

Ödüle layık görülen bir diğer isim Lottie Cunningham Wren deyaş Nikaragua'da yerli halklar ve topraklarının korunması konusundaki çabalarıdan ötürü ödüllendirildi.

Ödülü kazananlara kişi başına 1 milyon İsveç Kronu değerindeki para ödülü verilecek. Ödül töreni online olarak 3 Aralık tarihinde yapılacak.

AFP, AP/SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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