KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - "Trakya'nın saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli, tarihi, doğası, denizi ve lezzetleriyle, Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil arayanları ağırlayacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, "sakin şehir" Vize'de dinlenmek isteyenler, bayram tatilinde rotalarını Kırklareli'ne çeviriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentte bulunan İğneada, denize akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu meydana gelen özel bir ekosistem olan longozların en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Bu özelliğiyle hemen her mevsim doğa turizmini tercih edenleri ağırlayan İğneada, uzun sahili ve ormanlarıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları'ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor.