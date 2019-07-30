Alternatif tıbbın en önemli kaynağı: Karaciğer yağlanmasını önleyen süper besin

Üzüm çekirdeğinin sağlığa olan 5 katkısı;
Anti-kanserojendir
Siyah üzüm çekirdekleri iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede meme, cilt ve prostat kanserine karşı doğal bir yardımcı kaynaktır.
Kan dolaşımını hızlandırır
Düzenli olarak tüketildiğinde kanın pıhtılaşmasını önler ve tansiyonu dengede tutar.. Çekirdeklerde bulunan flavonoidler kan damarlarının güçlenmesinde etkilidir.
Cilt sağlığını korur
Üzüm çekirdeğinde bulunan kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı meydan okur. Cilt esnekliğini artırır ve aknelerin görünümünü azaltır. Cildin nemlendirilmesi için de harika bir kaynaktır.
Karaciğer dostudur
Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmezdir. Yapılan araştırmalar sonucunda hem üzümün hem de üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiği ortaya kondu.
Düzenli olarak üzüm çekirdeği yemek karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
İltihabı söker
Üzüm çekirdeğini kanıtlanmış bir diğer etkisi de iltihaplanmayı ve enfeksiyonu tedavi etmesidir. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.
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