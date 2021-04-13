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Alternatifli kapanma nedir? Bakan Koca açıkladı

13.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının sorularından biri ise "tam kapanma olur mu?" oldu. Bakan, tam kapanma sorusuna yönelik yaptığı açıklamada, Kabine Toplantısı'nı işaret etti ve "Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı." ifadesini kullandı. Peki, alternatifli kapanma nedir? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

Alternatifli kapanma nedir? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında dün toplandı. Toplantının sonrasında açıklama yapan Bakan Koca, yeni önlemler hakkında Bilim Kurulu'nun alternatifli önerilerini Kabine toplantısında sunacaklarını belirtti. Türkiye'nin koronavirüs salgını boyunca yaşanan en zor dönemi yaşadığını ifade eden Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi. Bakan Koca aynı zamanda, Ramazan ayında ilkokul öğretmenlerinin tamamını aşılamak istediklerini belirtti.

RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının artmasının ardından yeni kararlar hayata geçirildi, gündeme gelen konulardan biri de tam kapanma oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre, Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

Alternatifli kapanma nedir? Bakan Koca açıkladı

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ramazan boyunca uygulanması beklenen tedbirler ile ilgili kurulun önerdiği tavsiyeleri ve koronavirüs pandemisinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulu yarından itibaren ne gibi tedbirler alınabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde hazırlık yapıldı. Öneri yapıldı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabijne toplantımız var. Bu önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördüğü takdirde açıklarlar.

Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pick dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

"VARYANTLARLA MUTANTLARIN İŞİ ZORLAŞTIRDIĞI BİR GERÇEK"

Bakan Koca, varyantın, ortaya çıktığı ilk şekle göre farklılık göstermiş virüs anlamına geldiğini söyleyerek, "Virüsün geçirdiği değişim bazen etkisiz hale gelmesine de neden olabilir. 2003'te SARS adlı salgına yol açan virüsün ortadan kaybolması buna bağlanmıştı. Bugünse kısa vadede bunun tersi olmuştur. Vaka artışlarında etkisi yüksek olan varyantlarla virüsün daha ciddi değişime uğramış bir şekli olan mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Hızlı yayılım dışında, bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine de neden olabilmektedir" diye konuştu.

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Fahrettin Koca bilim kurulu Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı

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