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Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.

(FOTOĞRAFLI)

Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardıAltgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardıAltgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardıAltgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı

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