Altı Eyalette Solcu Demokratlar için Hassas Önseçimler

Kentucky, New York ve diğer dört eyalet, Corona virüsü salgınının gölgesinde önseçimlere gidiyor. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısının arttığı bu dönemde seçmenlerin sandık başında oy kullandığı merkezlerin sayısı da azaltıldı.
Bu durum, Wisconsin ve Georgia gibi eyaletlerde yapılan önseçimlerde sandık başında uzun kuyruklar oluşmasına, gecikmelere ve kafa karışıklığına neden olmuş, önseçimlerde yaşanan sorunların 3 Kasım seçimlerinde oluşabilecek tabloyu da gözler önüne serdiği görüşü gündeme gelmişti.
Eyalet çapında önseçimlerin yapıldığı Kentucky ve New York’ta yetkililer, seçmenleri posta yoluyla oy kullanmaya teşvik etti. Bu da çok sayıda oy pusulası talep edilmesine neden oldu. Tedbir olarak oy kullanma merkezlerinin sayısını azaltan bu eyaletler, erken oy kullanmayı da teşvik etti.
Ancak yetkililerle seçme ve seçilme hakları savunucuları, seçim merkezlerinin sayısının 3.000’den 200’e indirildiği Kentucky’de yaşanabilecek sorunlardan ötürü endişeli. Eyaletin en büyük ilçelerinden Jefferson ve Fayette’te seçmenlerin sandık başına gidebileceği sadece birer seçim merkezi bulunuyor.
Kentucky’de Demokrat Parti’nin Senato yarışında ilerici siyah aday Charles Booker ile parti içindeki yerleşik düzenin tercihi Amy McGarth arasındaki yarış, seçmenin ilgisini çekiyor.
Her iki isim de Kasım’da yapılacak seçimlerde Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell’ın koltuğu için yarışmayı umuyor. Kentucky Eyalet Sekreteri’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre posta yoluyla kullanılması için 900 bin adet oy pusulası basıldı. Bu sayı, kayıtlı seçmenin yüzde 27’si anlamına geliyor.
New York’ta da posta yoluyla uzaktan oy kullanmaya ilgi yüksekti. Seçim kuruluna göre posta yoluyla kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyon 900 bin oy pusulası basıldı. 2016 yılındaki önseçimlerde bu sayı yalnızca 115 bindi.
Güney Carolina, Mississippi, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde de eyalet yönetimi ve yerel yönetim için önseçimler düzenleniyor.
New York eyaletindeki önseçimler, 30 yaşındaki Demokrat Partili ilerici siyasetçi Alexandria Ocasio Cortez’in de kaderini belirleyecek. Ocasio-Cortez, New York’taki seçim bölgesinde eski CNBC sunucularından 53 yaşındaki Michelle Caruso-Cabrera ile rekabet edecek. Caruso-Cabrera, muhafazakar eğilimli ABD Ticaret Odası tarafından destekleniyor.
Ocasio-Cortez’in komşu seçim bölgesindeyse eski öğretmen 44 yaşındaki Jamaal Bowman, 31 yıldır Temsilciler Meclisi’nde görev yapan kıdemli Demokrat Partili üyelerden, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ile rekabet edecek.
İlerici senatörlerden Bernie Sanders ve Elizabeth Warren ile Ocasio-Cortez, Bowman’a destek verirken, Demokrat Parti’nin 2016 Başkan adayı Hillary Clinton, Engel’i destekliyor.
Demokrat Parti’nin ilerici kanadı, bu yılın başında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ı geride bırakarak 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde Başkan Donald Trump karşısında adaylığını garantilemesiyle ulusal düzeyde geri plana düşmüş oldu.
Partinin sol kanadı, şimdiyse mücadeleyi başkanlık yarışına kıyasla arka planda kalan Kongre önseçimlerine taşıyor. Demokrat Partili solcu ve ilericiler, George Floyd’un ölümünden sonra ırksal eşitsizlik ve adaletsizliğin sona erdirilmesi için yapılan ve giderek büyüyen çağrılardan da güç alıyor.