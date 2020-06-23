Altı Eyalette Solcu Demokratlar için Hassas Önseçimler

Kentucky, New York ve diğer dört eyalet, Corona virüsü salgınının gölgesinde önseçimlere gidiyor. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısının arttığı bu dönemde seçmenlerin sandık başında oy kullandığı merkezlerin sayısı da azaltıldı.

Bu durum, Wisconsin ve Georgia gibi eyaletlerde yapılan önseçimlerde sandık başında uzun kuyruklar oluşmasına, gecikmelere ve kafa karışıklığına neden olmuş, önseçimlerde yaşanan sorunların 3 Kasım seçimlerinde oluşabilecek tabloyu da gözler önüne serdiği görüşü gündeme gelmişti.

Eyalet çapında önseçimlerin yapıldığı Kentucky ve New York’ta yetkililer, seçmenleri posta yoluyla oy kullanmaya teşvik etti. Bu da çok sayıda oy pusulası talep edilmesine neden oldu. Tedbir olarak oy kullanma merkezlerinin sayısını azaltan bu eyaletler, erken oy kullanmayı da teşvik etti.

Ancak yetkililerle seçme ve seçilme hakları savunucuları, seçim merkezlerinin sayısının 3.000’den 200’e indirildiği Kentucky’de yaşanabilecek sorunlardan ötürü endişeli. Eyaletin en büyük ilçelerinden Jefferson ve Fayette’te seçmenlerin sandık başına gidebileceği sadece birer seçim merkezi bulunuyor.