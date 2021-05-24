Altı İlde Düzenlenen PKK Operasyonlarında 39 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi, ”KCK Şehir Yapılanması içerisinde faaliyet yürütüp, haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve talimatları doğrultusunda ölen bölücü terör örgütü mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan yine tüm eylemleri organize eden şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen ve Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında haklarında Adli Teknik Takip yapılan; 34 hedef şahsın; Diyarbakır merkezli 34 adres İl Merkezi, 2 adres ilçe (Kulp, Silvan), 2 adres İstanbul, 1 adres Batman, 1 adres Antalya ve 1 adres Tunceli olmak üzere toplam 41 adreste eşzamanlı yapılan operasyonda şüpheli şahısların yakalanması, suç ve suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 24.05.2021 günü saat:05.00 itibariyle yapılan 2. Dalga operasyonda; Operasyon neticesinde 29 hedef şahıs yakalandı, 5 hedef şahıs yakalanamadı."

Çatışmalarda öldürülen PKK’lıların cenaze törenlerini, örgütün talimatları doğrultusunda, organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik takibe alınan şüphelilerden 34’ü hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen polis, Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Batman ve Tunceli’de 34 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aranan 34 kişiden 29’u yakalandı.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen ‘PKK operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 29’u yakalandı. Mersin’de düzenlenen başka bir operasyonda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Diyarbakır’a getirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP yöneticileri, eski belediye başkanları ve meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Mersin ve Hatay'da da operasyon yapıldı

Bu arada Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik 6 farklı ilçede, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilerek 10 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

PKK’nın dağ kadrosuna yönelik Şırnak ve Hatay’da başlatılan askeri operasyonlarsa sürüyor. Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 PKK’lı öldürüldü. Hatay’daysa, İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen Eren-8 isimli operasyonda 2 silah deposu bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Payas’ta gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonunda tespit edilen 2 ayrı yer altı deposunda; 10 piyade tüfeği, 1 roketatar mühimmatı, 1 boru tipi EYP, 12 şarjör, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

