HABER
  4. Altı kişilik kol kuvveti ile yapılan tatlı, tadına doyulmuyor

Altı kişilik kol kuvveti ile yapılan tatlı, tadına doyulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden tel helvası, altı kişilik kol kuvveti ile yapılıyor.

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden tel helvası, altı kişilik kol kuvveti ile yapılıyor. Yapımı gözleri korkutsa da tadına doyulmuyor.
Sivas’ta unutulmaya yüz tutmuş lezzetler arasında yer alan tel helvası, yapımındaki güçlük dolayısı ile göz korkutsa da lezzeti ile vazgeçilmiyor. Şeker, su, limon tuzu ve un karışımı sert bir hamurun altı kişi tarafından yaklaşık 6 kişi tarafından çekilmesi ile hazırlanan helva, iyi bir aşçılık kadar kol kuvveti de gerektiriyor.
Sivas’ta yok olmaya yüz tutmuş mutfak kültürü arasında yer alan tel helvanın gelerek nesillere tanıtılması ve yaşatılması için Mimar Sinan Anaokulu’nda bir program düzenlendi. Sivas’ta sayıları azalan tel helva ustalarından Murat Aygün, minik öğrenciler için öğretmenlerinin yardımı ile sınıfta tel helva hazırladı.

Yapımı emek istiyor
Tel helva yapımının kolay olmadığını belirten Murat Aygün, “Yöresel tel helvasını ailemden öğrendim. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan tel helvası, geçmişte Sivas’ta uzun kış akşamlarında sıra gezmelerinde yapılıyordu. Bu benim çocukluğumda aklımda kaldı. Tel helvasını yaymak ve yaşatmak amacıyla okullarımızda, anaokullarımızda her yerde yapıyoruz. Tel helvası yapımında şeker, su, limon tuzu ve kavrulmuş un kullanılıyor. Bunun karışımında miyane dediğimiz karışım ortaya çıkıyor. Miyane dediğimiz karışımı soğutuyoruz ve yoğurma işlemini yapıyoruz. Ondan sonra kavrulmuş unla buluşturuyoruz. Bizlerin elinde çekile çekile tel helvası oluyor. Tel helvasının miyanesini 1-2 kişi hazırlar. Çekim işleminde 6 kişi olması lazım. Birliği ve beraberliği temsil eden bir tatlıdır. Yapımı yaklaşık 2 saat buluyor. Miyane kaynama işlemi 1 buçuk saati buluyor, çekme işlemi ortalama 30 dakika sürüyor. Biz bu gün 7 kişi çektik. Sayı daha az olursa iyi olmaz. İnsanın ister istemez kolları yoruluyor, alın teri döküyoruz. Yapımı kolay bir yiyecek değil, emek isteyen bir yiyecek“dedi.

Kolları yoran lezzet
Mimar Sinan Anaokulu Müdür Yardımcısı Murat Kaya, tel helvası çekme işleminde kendisinin ve arkadaşlarının bir hayli yorulduklarını belirterek, “Biz Mimar Sinan anaokulu olarak kültürel faaliyetlerimizi çocuklarımıza göstermeyi ve yaşatmayı planlıyoruz. Ustamızda bu etkinlikler kapsamında Sivasımızın geleneksel tel helvasını yaptı. Kültürel faaliyetlerimizi yaparak çocuklarımızın bu öğeleri unutmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde etkinliklerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Biz helvayı 7 kişi çektik. Yapması zahmetli ama sonunda çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Gerçekten yorucu arkadaşlarımızın kolları hep yoruldu. Birliği ve beraberliği temsilen çok eğlenceli bir tatlımız“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılarKaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar
Esenyurt'ta yaralı ifade verince cinayet aydınlandıEsenyurt'ta yaralı ifade verince cinayet aydınlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Emniyet müdürünün eşi, öğrencinin ıslak çorabını çıkarıp ayağını mendille kuruladı

Emniyet müdürünün eşi, öğrencinin ıslak çorabını çıkarıp ayağını mendille kuruladı

Antalya’da trafikte şok görüntü! 2 kadın bagajda...

Trafikte şoke eden görüntü!

Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

2020 Hac kurası başladı!

Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi

Büyük panik! Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

Belediye işçileri nesli tükenmek üzere olan ‘puhu baykuşu’ buldu

İşçiler buldu! Nesli tükenmek üzere

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.