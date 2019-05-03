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Altı yaşında resim sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Derin Köşüm, resim sergisi açtı.Bir buçuk yaşındayken kreşte resim yapmaya başlayan 6 yaşındaki Derin ilk resim sergisini açmanın heyecanını yaşıyor.İskenderun’da özel bir okulun ana sınıfa giden Derin’in bir buçuk yaşında başlayan resim merakına destek olan anne ve babası resim kursuna gönderdikleri kızlarının sergi açma hayalini gerçekleştirdiler.

Altı yaşında resim sergisi açtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Derin Köşüm, resim sergisi açtı.
Bir buçuk yaşındayken kreşte resim yapmaya başlayan 6 yaşındaki Derin ilk resim sergisini açmanın heyecanını yaşıyor.
İskenderun’da özel bir okulun ana sınıfa giden Derin’in bir buçuk yaşında başlayan resim merakına destek olan anne ve babası resim kursuna gönderdikleri kızlarının sergi açma hayalini gerçekleştirdiler. Yaşıtlarının üzerinde resim sanatında becerisinin olduğunun öğretmeni tarafından fark edilmesi ile başlayan Derin’in hikayesi 6 yaşında resim sergisi açması ile taçlandı.
İskenderun’da bir alışveriş merkezinin sanat galerisinde açılan resim sergisinde yağlı boya, sulu boya ve pastel boya ile yapılan 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İskenderun Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan baba Akın Köşüm ve sağlık ocağında hemşire olan anne Emine Köşüm’ün ikinci çocukları olan Derin, sergide oldukça heyecanlıydı. Resim yapmaktan mutlu olduğunu ve en çok tavşan resmi yapmayı sevdiğini söyleyen Derin’in hedefi ise büyüyünce ressam olmak.
Çocuklarının içine kapanık bir yapısı olduğunu ve resim yaparak mutlu olduğunu belirten anne Emine Köşüm, "Derin bir buçuk yaşındayken kreşe gitmişti oradaki resim öğretmeni fırçayı tutuşundan yetenekli olduğu kanısına vardı. Daha sonra 4 yaşındayken bazı resimleri telefona çizmeye başladı onun üzerine biz resim öğretmenine gösterdik ve öğretmeni yaşının üzerinde bir yeteneğinin olduğu bize söyledi biz de 4 yaşından bu yana Derin’in yaptığı resimleri biriktirmeye başladık. Evde de birtakım çalışmalar oldu çalışmalarını Meryem ve Ayşegül Yıldırım öğretmenlerimiz desteklediler ve böyle bir sergi açma kararı aldık. Kızımın resim yapması gelişimine katkıda sağladı. Normalde içine kapanık bir yapısı var hayata farklı bakış açıları var ve resim yaparken çok mutlu oluyor. Kızım 6 yaşında ilk sergisini açtı" şeklinde konuştu.
Baba Akın Köşüm ise kızının büyüyünce ressam olmak isteğini belirterek, "Derin’in çok küçük yaşlarda kreşteyken resim yeteneği olduğunu öğretmeni ve bizler fark ettik. Biz de resim kurslarına gönderdik bu yeteneğini geliştirmesine destek olduk kızım 6 yaşında ilk sergisini açtı inşallah ileride başka sergiler de açacaktır, zaten ressam olmak istiyor" dedi.

Altı yaşında resim sergisi açtı

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