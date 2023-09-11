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Altı yaşındayken evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğramıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda mahkemeden flaş karar

11.09.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

H. K. G.'nin 6 yaşındayken evlendirilip uzun süre cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. H. K. G.'nin yaşını büyük göstermek için 2012'de hastaneden alınan sahte raporla ilgili görülen davada yeni gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığının tahliye edilmesine karar verildi.

Altı yaşındayken evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğramıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda mahkemeden flaş karar

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi uzun süre konuşulmuştu. Hazırlanan iddianamede H. K. N.'nin yaşının büyük gösterilmesi için sahte rapor alındığı ortaya çıkmıştı. Raporla ilgili 3'ü doktor 7 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu tek sanık M. E. M. hakkında karar verildi.

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14 YAŞINDAYKEN YAŞI 21 OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 3'ü doktor 7 şüphelinin yargılanmasına başlandı. 

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tutuklu sanığı M. E. M. katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

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"SUÇ İŞLENDİĞİNE DAİR KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan M. E. M.'nin suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

İŞTE HAKLARINDA İSTENEN CEZALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2012 yılında 'sahte kemik yaşı raporu' alınmasıyla ilgili doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kadir İstekli, M. E. M., Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında ise "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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