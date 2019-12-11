HABER

Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

Balıkesir il merkezi, dün gece merkez üssü Altıeylül ilçesinin Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe kırsal mahalleleri olan depremlerle sarsıldı.

Balıkesir il merkezi, dün gece merkez üssü Altıeylül ilçesinin Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe kırsal mahalleleri olan depremlerle sarsıldı. Sabaha kadar 85 sarsıntının kaydedildiği Altıeylül’de deprem fırtınası yaşandı.
10 Aralık gecesi saat 23.14’te Altıeylül ilçesi Akçaköy Mahallesi’nin merkez üssü olduğu 4.6 şiddetindeki deprem yerin 7,7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gece vatandaşlarla birlikte sahada olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bugün depremin merkez üssü olan mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlarla istişare eden Başkan Avcı, hasar ve ihtiyaçlar konusunda tespitlerde bulundu.
Açıklama yapan Başkan Avcı gece boyunca deprem fırtınası yaşandığını belirterek şunları söyledi:
“Öncelikle şehrimize ve vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Mevlam tekrarını göstermesin. Altıeylül’de Akçaköy, Bayat, Bigatepe ve Kuşkaya mahallelerimiz depremin merkez üssüydü. Saat 23.14 gibi ilk atak geldi. Devamında deprem fırtınası yaşadık ve sabaha kadar 85 artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlarımızla beraber dışarıda stresli bir gece geçirdik. Depremden hemen sonra ekiplerimiz ile koordinasyon sağlayarak yapılacak neler olduğunu istişare ettikten sonra Sayın Valimizin Başkanlığında kurulan AFAD Kriz Masası’na intikal ettik. Orada gerekli görüşmeleri yaptık ve sonrasında geceyi vatandaşlarımızla beraber geçirmeye gayret ettik. 04.00’e kadar vatandaşlarımız dışarıdaydı. Çok şükür vefat eden bir vatandaşımız yok. Korku dolayısıyla hastanelere başvuranlar var. Ayrıca dün gece evde annesinden dolayı yaşadığı sıkıntı sebebiyle acele eden bir vatandaşımız eve giderken görevde olan bir personelimize çarpmış. Şükür personelimizde hayati bir tehlike yok. Ufak tefek yaralanmaları mevcut, inşallah o da iyileştiğinde herhangi bir sıkıntımız kalmamış olacak. Altıeylül Belediyesi olarak, Valiliğimizin ve Büyük Şehrimizin öncülüğünde hem Assuva’yı hem İsmail Akçay Parkımızdaki Millet Kıraathanesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, çay ikramında bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz de Çocuk Köyü’nü açtı orada da çorba ve çay ikramında bulunduk. Soğuk ve stresli gecede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık” dedi.
Başkan Hasan Avcı depremin meydana geldiği kırsal mahallelerde tespit edilen ufak tefek hasarlar olduğunu belirterek, eski evlerde oluşan hasarların, yaşayabilecekleri bu hadiseyi en ufak şekilde atlattıklarını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Jeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısıJeoloji profesöründen 7.2’lik deprem uyarısı
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları” söyleşisi Maltepe’de düzenlendi“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları” söyleşisi Maltepe’de düzenlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.