Altılı Arap Dışişleri Bakanları toplantısı Ürdün'de başladı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün ev sahipliğinde altı Arap ülkesinin katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen istişare toplantısı Ölü Deniz bölgesinde başladı.
Ölü Deniz'deki Konferans Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanları yer alıyor.
Bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kaydedilen toplantının ana gündem maddesinin Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması konusu olduğu öngörülüyor.
Dışişleri bakanları toplantısı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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