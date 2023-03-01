Altılı masa adayı kim? Altılı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kılıçdaroğlu'dan 'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Altılı masa adayı kısa zamanda duyurulacak. Altılı masa toplantı tarihini açıklayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek." ifadesine yer vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek Millet İttifakı toplantısında adayın belirlenebileceğini fakat açıklamanın daha sonra yapılabileceğini belirtti. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. İşte Altılı Masa toplantısı ile ilgili detaylar...

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı merak konusu olurken konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart Perşembe günü yapılacak Millet İttifakı toplantısında adayın belirlenebileceğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, adayın hemen açıklanmayabileceğini de söyledi.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz." ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Millet İttifakı'nın adayının en kısa zamanda duyurulacağını vurgulamıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN 'MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI' AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının hemen açıklanmayabileceğini ifade etti.

