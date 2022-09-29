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Altılı masa buluşması öncesi İYİ Parti'de kritik toplantı! Akşener dinleyecek, karar alınacak

29.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminde altılı masa partilerinin 2 Ekim'de gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı ile TBMM'de yeni yasama yılının başlaması bulunuyor. İYİ Parti'nin bu iki kritik tarihten önce Genel İdare Kurulu toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Akşener yarın yapılacak toplantıda kurmaylarını dinleyip fikir alışverişi yapacak.

Altılı masa buluşması öncesi İYİ Parti'de kritik toplantı! Akşener dinleyecek, karar alınacak

Edinilen bilgiye göre Akşener, yarın Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.

3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ DE GÜNDEMDE

Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor.

(AA)

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Meral Akşener İYİ Parti

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